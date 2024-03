Toti, Liguria indietro per prestazioni sanitarie dei privati

"Chi accusa che vogliamo svendere la sanità pubblica al privato continua francamente a fare opera di bieca propaganda senza neppure conoscere i dati. Regione Liguria per quanto riguarda le prestazioni del privato convenzionato è molto al di sotto in classifica anche rispetto a regioni tradizionalmente a guida di sinistra come l'Emilia Romagna e la Puglia. Possiamo ancora crescere nella collaborazione pubblico-privato a tutto beneficio dell'utente perchè parliamo di prestazioni interamente pagate dal sistema sanitario regionale". Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti al punto stampa sulla sanità presso la sala della trasparenza.

Insieme con l'assessore alla sanità Angelo Gratarola, Toti ha poi precisato che per quanto riguarda la spesa per le prestazioni affidate ai privati, in valore percentuale sul totale la Liguria è al sedicesimo posto in Italia con l'11,9%.

E' stata mostrata la classifica in cui viene indicato che la media italiana è al 20,3%. In testa alla classifica ci sono Lazio con il 29,3%, Molise con il 27,7% e Lombardia con il 27%.

Ultima è la Valle d'Aosta con il 7,6%. La Campania è al 23,8%, la Puglia al 21,4% mentre la Toscana è dietro alla Liguria con l'11,5%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA