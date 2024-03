Toti incontra sindacati su nuovo sgravio fiscale fasce deboli

ll presidente della Regione Giovanni Toti ha incontrato i rappresentanti dei sindacati confederali Cgil Cisl e Uil della Liguria per valutare, alla luce del protocollo siglato il 19 dicembre scorso, un nuovo intervento di sgravio sulle aliquote dell'addizionale regionale Irpef a favore delle fasce più fragili della popolazione. "È stato un confronto positivo - dichiara Toti - sulla scia del lavoro fatto in questi anni per alleggerire l'imposizione fiscale legata alle aliquote Irpef a favore delle fasce più fragili della popolazione. L'obiettivo adesso è valutare un ulteriore intervento nella stessa direzione, alla luce dell'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito fino a 28mila euro da parte del governo, che, senza automatismi, ha lasciato alle Regioni la possibilità di decidere, entro il 15 aprile. Stiamo quindi ragionando insieme con l'obiettivo di favorire le fasce più fragili della popolazione, incentivando al contempo i consumi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA