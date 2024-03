Toti, 'il ministro Urso ha tolto l'ex-Ilva dall'incertezza'

"Siamo soddisfatti che il ministro Urso abbia tolto lo stabilimento ex Ilva di Genova dall'incertezza, tracciando una via che porterà al rilancio della siderurgia nel nostro Paese". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine del sopralluogo all'interno dell'impianto ex Ilva di Genova del ministro per le Imprese Adolfo Urso. Presenti, oltre al sindaco di Genova Marco Bucci, anche i commissari Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli e Giovanni Fiori.

"Al tempo stesso - ha detto ancora Toti -, si lavorerà per aumentare la capacità di questo sito produttivo così importante per Genova e la Liguria, ampliandolo anche a ulteriori lavorazioni che portino benessere e occupazione. Siamo al fianco dei commissari, ai quali auguro buon lavoro, per portare avanti questa operazione strategica di rilancio dell'acciaio per l'industria manifatturiera del Paese, che è la seconda d'Europa, e per aumentare il lavoro di qualità nella nostra regione già ai vertici per crescita dell'occupazione".



