Toti a Pd, per promozione turismo spendiamo ancora poco

"Il Partito Democratico ha intrapreso una battaglia per quella decrescita felice che è tipicamente dell'alleato grillino e che oggi con la nuova linea Schlein e Orlando e Garibaldi ha fatto propria. Credo sia strumentale" non considerare "che il numero di presenze turistiche, la crescita del comparto turistico, dell'export, tutto quello che viene mobilitato e promosso dal marketing territoriale produce una ricchezza diffusa nella regione". Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti dopo le critiche per le campagne turistiche, come quella con il mortaio gigante a Londra, fatta dal parlamentare Pd Andrea Orlando.

"Quelle campagne - ha aggiunto - costano assai di meno del ritorno diretto che ogni singola presenza turistica porta non solo nelle casse dei cittadini e del sistema economico ma addirittura nelle casse dell'erario attraverso le tasse di soggiorno, l'imposta sul valore aggiunto. Noi siamo ancora oggi una delle regioni che comunque spende meno in promozione del territorio. Forse dovrebbero dirlo ai governatori di sinistra che dovrebbero cambiare politica. Noi continueremo a fare la promozione che serve per togliere alla Liguria quel grigio Pd che la ammantava un pò come il grigio di Londra dei vecchi abiti da uomo".



