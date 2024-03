Rigassificatore, un esposto contro collocazione nave a Savona

Gli amministratori del gruppo social 'Fermiamo il mostro' hanno presentato ai carabinieri di Savona un esposto in merito al progetto del trasferimento della nave rigassificatrice Golar Tundra dal porto di Piombino al largo di Savona e Vado Ligure. Con l'esposto, i firmatari chiedono alla magistratura di esaminare "l'eventuale presenza di reati contro l'incolumità pubblica a tutela della salute e dell'ambiente, contro la pubblica amministrazione ipotizzando abusi e omissioni nella procedura amministrativa, falsità in atti consideranti i presunti travisamenti e gli occultamenti illustrati nell'esposto, contro il patrimonio pubblico mediante frode considerando anche le risorse pubbliche dedicate".

Intanto 10 sindaci del savonese rispondono all'annuncio di un perfezionamento da parte di Snam del progetto: "Apprendiamo che Toti intende procedere con il posizionamento del rigassificatore davanti alle nostre coste. Il Comune di Quiliano risponderà per via amministrativa alla lettera che ha ricevuto, tuttavia dobbiamo ribadire con chiarezza che per noi questo progetto non deve essere realizzato e ci auguriamo che il presidente non insista. Auspichiamo quindi - conclude la nota - che cominci ad ascoltare il territorio attivandosi di conseguenza".



