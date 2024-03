Orlando, 'conferma social che mortaio Liguria costoso e inutile'

"Avrete visto nelle settimane scorse questa grande discussione sul mortaio gigante che navigava sul fiume Tamigi, poi è stato portato a Sestriere, non so se lo stesso o un altro, ma insomma una discussione che ha sollevato polemiche. La Giunta regionale ha difeso questa iniziativa dicendo che era una cosa che serviva a far parlare della Liguria. Noi ci siamo andati a guardare i dati dei social inglesi (nello specifico le ricerche su Google grazie a Google Trends) dopo questa traversata lungo il Tamigi, ora io non so, forse nei pub di Londra se ne è parlato, nella city probabilmente c'è stato un dibattito sul pestello, ma nei social, laddove è possibile riscontrare le tendenze, del pestello non si è accorto nessuno". Lo dice il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un video pubblicato sui social.

"Questo è interessante e viene riscontrato dai dati che abbiamo esposto nei giorni scorsi. Credo che sia un elemento che conforta ancora di più le nostre perplessità - conclude l'esponente dem - e il giudizio che abbiamo dato di questa iniziativa come inutile, costosa e assolutamente fuori luogo".





