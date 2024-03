Ministro Urso, "5 multinazionali interessate all'ex Ilva"

"Per l'Ilva ci sono cinque multinazionali interessate". Così il ministro delle imprese e made in Italia Adolfo Urso esordisce davanti ai lavoratori e ai sindacati all'interno di una sala dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. Il ministro, oggi a Genova per incontrare i lavoratori e i sindacati dell'ex Ilva e per parlare di PiaggioAero domani, è arrivato quando ormai l'assemblea dei lavoratori davanti allo stabilimento si era sciolta. Con il governatore Giovanni Toti ha prima fatto un giro all'interno della grande fabbrica poi ha incontrato i lavoratori affermando che comunque "qualunque investitore entrerà verrà applicata la norma del golden power, la procedura per cui il governo può porre dei divieti o prescrizioni per garantire il livello produttivo e gli investimenti". Intanto, ha aggiunto Urso "nelle prossime settimane i commissari straordinari dell'ex Ilva dovranno presentare un piano industriale convincente, che dimostri come il prestito ponte da 320 milioni di euro potrà essere restituito nei tempi previsti. È una garanzia per i lavoratori del rilancio produttivo dell'azienda - ha sottolineato -. Nel contempo dobbiamo preparare le condizioni per la nuova procedura pubblica per l'assegnazione degli impianti" e ha ribadito che "ci sono già cinque significative società mondiali che hanno presentato al ministero la loro intenzione di partecipare alla procedura pubblica".

"Siamo soddisfatti che il ministro Urso abbia tolto lo stabilimento ex Ilva di Genova dall'incertezza, tracciando una via che porterà al rilancio della siderurgia nel nostro Paese" ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine del sopralluogo. "Al tempo stesso - ha detto ancora Toti -, si lavorerà per aumentare la capacità di questo sito produttivo così importante per Genova e la Liguria, ampliandolo anche a ulteriori lavorazioni che portino benessere e occupazione. Siamo al fianco dei commissari, ai quali auguro buon lavoro, per portare avanti questa operazione strategica di rilancio dell'acciaio per l'industria manifatturiera del Paese, che è la seconda d'Europa, e per aumentare il lavoro di qualità nella nostra regione già ai vertici per crescita dell'occupazione".



