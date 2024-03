Maltempo: Arpal, allerta gialla per piogge nel Ponente ligure

Arpal ha emesso l'allerta gialla idrologica sui bacini medi e grandi di Ponente dalle 20 di domani, sabato 9 marzo.

Già dal pomeriggio di oggi il transito di una veloce perturbazione in arrivo dalla Francia porterà su tutta la regione piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale moderato nella notte, più insistenti sul Ponente e sul centro della Liguria, oltre che nelle valli Stura e Val Bormida.

La quota neve scende a 800-1000 metri sull'entroterra del ponente ligure con possibili locali spolverate a quote inferiori e intorno ai 1000-1200 metri sull'entroterra del Levante ligure.

I fenomeni saranno accompagnati da venti fino a forti e mare in aumento a molto mosso.

Breve pausa a Ponente domani mattina mentre sul Levante persisteranno rovesci o isolati temporali. Dal pomeriggio è atteso un secondo passaggio, più strutturato e intenso, con piogge diffuse da Ponente a Levante anche a carattere di rovescio moderato. Nuovamente venti localmente forti e mare molto mosso, in temporaneo calo e nuovo aumento la sera. Per la giornata di domenica, 10 marzo, ancora piogge diffuse a carattere di rovescio o temporale moderato, con cumulate fino a elevate. Ancora venti forti e rafficati, mare agitato con mareggiate sul Centro-Ponente. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA