M5S, fondi al privato per risolvere nodi sanità non è risposta

"Destinare risorse pubbliche al privato per risolvere i nodi della sanità non è la risposta". Lo denunciano in una nota i parlamentari del M5S Roberto Traversi e Luca Pirondini con i consiglieri regionali del M5S Liguria Fabio Tosi e Paolo Ugolini, che martedì prossimo porteranno in Consiglio regionale un' interrogazione sull'affidamento di 120mila prestazioni ai privati con un finanziamento di 7,4 milioni di euro.

"I cittadini - denunciano - da anni fanno i conti con una sanità pubblica allo sfascio tra liste di attesa infinite e la necessità di andare in altre regioni per farsi curare. Un trend, quello delle fughe, che ha generato un buco pazzesco: il costo della mobilità passiva sanitaria per l'anno 2022 (ultimo dato a disposizione) ammontava a 146 milioni di euro. E son costi destinati a lievitare. È normale tutto questo? No".

Il M5S denuncia anche "l'insufficienza cronica delle principali specialità che innesca le "fughe" in altre regioni: parliamo di ortopedia, neurochirurgia (chirurgia protesica), cardiochirurgia e chirurgia bariatrica. Regione si deve rendere conto che le soluzioni tampone, come assegnare a erogatori privati di tutta la Liguria più di 120mila prestazioni di diagnostica per immagini (il finanziamento è di 7,4 milioni di euro), non sono la risposta. E fanno peraltro a botte con le recenti dichiarazioni del presidente di Confindustria Sanità Liguria Riboli e dell'assessore Gratarola, secondo i quali in Liguria il privato non esisterebbe".

"È sempre più evidente come la Giunta di centrodestra stia cercando di portare in Liguria il modello lombardo di sanità privata senza neanche avere le strutture idonee - fa sapere Tosi -: si pensi per esempio a interventi chirurgici eseguiti in strutture private come l'ICLAS di Rapallo, dove non vi è il Pronto soccorso o reparti h24. Se i pazienti operati e dimessi avessero un problema magari nella notte nei giorni successivi all'intervento o nei weekend, si recherebbero ovviamente negli ospedali pubblici con il Pronto soccorso e questo paradossalmente significherebbe anche in termini di costi "scaricare" sulla sanità pubblica il costo del ricovero dovuto alla complicazione".



