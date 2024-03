Confcooperative è donna, 61% compagine lavorativa è femminile

329 cooperative associate, 17.000 soci, 9.400 persone occupate e un fatturato aggregato di 370 milioni di euro: è questa la realtà di Confcooperative Liguria, emersa dall'assemblea regionale, che si è svolta oggi a Genova. Una realtà che punta sempre di più sulle donne: il 38,9% delle associate a Confcooperative Liguria sono cooperative femminili, il 49,4% dei soci è donna e il 61,8% della compagine lavorativa è femminile. Dati positivi anche in tema di inclusione delle categorie fragili - con una crescita del 2.8% delle persone svantaggiate incluse al lavoro - e delle persone straniere - che rappresentano il 15,1% della forza lavoro e il 4,3% delle imprese associate a Confcooperative Liguria.

Inclusione e contrasto alle disuguaglianze si confermano al centro dell'impegno e della funzione sociale di Confcooperative Liguria, che ha eletto oggi Anna Manca nuova presidente per il quadriennio 2024 - 2028. "In una Regione come la Liguria, che si trova ad affrontare inverno demografico e problematiche connesse all'assistenza alla terza età, è indispensabile fare leva sulla forza della cooperazione femminile" ha commentato Anna Manca. "I dati dimostrano che la forma cooperativa è vicina alle donne, ma è tempo di superare la segregazione ai settori più tradizionali, come sociale, istruzione, sanità e cultura, per spingersi anche nelle prospettive del futuro dalla digitalizzazione, all'alimentazione, all'energia".



