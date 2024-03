Comune imperiese ricorda Ornella, morta a 16 anni in fabbrica

"Il 9 luglio 1973 una ragazza di Camporosso perdeva tragicamente la vita nell'incendio di una fabbrica di liquirizia a Ventimiglia. Si chiamava Ornella Bassa, aveva sedici anni ed era al suo primo giorno di lavoro". Così il sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, in occasione della Festa della Donna ricorda la scomparsa di una concittadina avvenuta oltre cinquant'anni fa. Un evento che ha sicuramente delle analogie con la tragedia avvenuta l'8 dicembre del 1908 a New York, quando alcune operaie morirono in un incendio in fabbrica.

"Questo 8 marzo vogliamo viverlo nel ricordo di Ornella - ha detto il primo cittadino - e porre l'attenzione sull'importante ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Dall'epoca di quel tragico evento sono stati fatti enormi passi in avanti nella conquista dei diritti sociali, morali e politici a favore delle donne ma c'è ancora molta strada da percorrere per superare definitivamente la disparità di genere negli ambienti di vita e di lavoro".



