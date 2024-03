Toti, Snam ha ampiamente modificato il progetto rigassificatore

"Snam sta ultimando il progetto finale (del rigassificatore) che è stato ampiamente modificato per venire incontro alle esigenze sottolineate dai sindaci del territorio. Verrà presentato al ministero dell'Ambiente nelle prossime settimane quando saranno sciolti anche gli ultimi dubbi circa la stazione di pompaggio che è posta nel comune di Quiliano e su cui aspettiamo che Comune e sindaco scelgano definitivamente la migliore collocazione da un punto di vista urbanistico per il loro territorio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante la presentazione della nuova sala dell' Acquario di Genova dedicata alle aree marine protette della Liguria.

"Poi - ha detto ancora il governatore - comincerà la procedura di Via per la quale abbiamo sospeso la conferenza dei servizi. A questa parteciperanno enti di controllo e di pianificazione come Ispra. le capitanerie di porto, l'Istituto superiore di Sanità fino al ministero dell'Ambiente stesso. A quel punto - conclude Toti -, quando la commissione di via avrà finalmente decretato se e come è possibile collocare lì il rigassificatore da un punto di vista della sicurezza delle persone, delle cose e del nostro ambiente, ripartirà la conferenza dei servizi per chiudere l'iter amministrativo".





