Tamponamento in A10 tra Savona e Feglino, 5 km di coda

Cinque chilometri di coda in A10 tra Savona e Feglino in direzione Ventimiglia a causa di un tamponamento in galleria che ha coinvolto due mezzi pesanti e due autovetture. Non sono segnalati feriti. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Savona. L'incidente si è verificato poco prima dello svincolo di Orco Feglino in un tratto che non è interessato dai cantieri autostradali. Ancora da ricostruire la dinamica. In Liguria sono segnalati rallentamenti di due chilometri in A10 alla barriera del confine di Stato in direzione Italia a causa di lavori. Altri due chilometri di coda sono segnalati lungo l'A12 tra Chiavari e Recco in direzione Genova per lavori.



