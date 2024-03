Premiati a Genova i vincitori dell'edizione 2023 di ReStartApp

Premiati a Genova i tre giovani aspiranti imprenditori vincitori dell'edizione 2023 del campus ReStartApp, incubatore per il rilancio del territorio appenninico italiano promosso da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo. Ad aggiudicarsi il primo premio del valore di 30 mila euro è stata Greta Manfrin, che da Milano si è trasferita a Borgo Val di Taro nell'entroterra di Parma per avviare con il suo compagno il progetto "Bollae Fermentiamo emozioni", laboratorio di produzione di alimenti e bevande fermentate di qualità gastronomica. Il secondo premio, del valore di 20.000 euro, è stato assegnato a Liliana Graniero, da Lacedonia (Avellino), con il progetto "Verde quadro", originale piattaforma di progettazione del verde che si propone di rivoluzionare il concetto di giardinaggio domestico attraverso l'uso di carta seminata. Infine, il terzo premio, del valore di 10 mila euro, è stato attribuito ad Andrea Di Domenico con il suo "Petra Eco Camping", struttura ricettiva open air alternativa e totalmente eco-sostenibile nel piccolo comune di Pescosansonesco (Pescara).

"Dopo 10 anni, 12 campus realizzati in diverse località montane, 150 aspiranti imprenditori affiancati con la nostra formazione e circa 60 imprese aiutate a nascere e crescere sui territori appenninici di tutta Italia - ha detto Garrone -, con un investimento complessivo da parte nostra di 4 milioni di euro, continuiamo a scommettere sui sogni, le progettualità e le competenze dei giovani, contributori della transizione ecologica e protagonisti del rilancio delle aree interne del nostro Paese".

"Le idee imprenditoriali dei giovani, la loro consapevolezza circa le grandi sfide del futuro e il loro impegno per il territorio - ha concluso il segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo Alberto Anfossi - sono per la Fondazione Compagnia di San Paolo un driver fondamentale".



