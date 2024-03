8 marzo: Ferro, donne e uomini non devono avere ruoli definiti

"Gli stereotipi si superano anche attraverso il dialogo, lo scambio di opinioni e l'ascolto.

A me non piace parlare di 'ruolo della donna nella società', o di 'ruolo della donna in ambito lavorativo', credo che continueremo ad avere un grande problema legato alla disparità finché riterremo che 'uomo' e 'donna' debbano avere ruoli definiti". Lo evidenzia l'assessore alle Pari opportunità della Regione Liguria Simona Ferro sul palco del Teatro della Gioventù di Genova per la seconda serata de 'Verso il Tempo delle Donne', l'iniziativa organizzata dalla Regione Liguria insieme al 'Corriere della Sera' per celebrare l'8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Al centro della serata, aperta dalla lectio magistralis di Venanzio Postiglione, vicedirettore del quotidiano, gli ospiti Noemi e Jack Savoretti. "L'evento di questi giorni a Genova del 'Corriere della Sera' aiuta le istituzioni a considerare nuovi punti di vista, femminili ma anche maschili, con l'obiettivo finale di trovare nuove ed efficaci soluzioni verso una reale parità di genere - commenta Ferro - La libertà di decidere quale ruolo avere nel mondo dev'essere strettamente individuale, svincolata da ogni appartenenza di genere".

Domani, venerdì 8 marzo, la serata sarà aperta da una lectio magistralis di Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicaria del 'Corriere della Sera' e ideatrice de il 'Tempo delle Donne', a seguire gli interventi di Benedetta Parodi e Fabio Caressa e Carla Signoris. Sul palco anche la coordinatrice delle Politiche culturali della Regione Liguria Jessica Nicolini. L'appuntamento è a partire dalle 18.30 al Teatro della Gioventù in via Cesarea 16 a Genova. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È possibile seguire la diretta delle serate sul sito Corriere.it



