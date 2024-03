Zerial, per risolvere grandi problemi atenei facciano rete

"L'unico modo possibile per risolvere grandi problemi è quello di fare rete, e le piattaforme nazionali sono una grande opportunità". È stato questo l'invito che Marino Zerial, direttore dello Human Technopole, ha fatto nel corso della lectio magistralis "Human Technopole l'hub di open innovation per le scienze della vita", che ha inaugurato l'anno accademico dell'Universita di Genova, tracciando le nuove sfide per la ricerca medica.

"Ormai la ricerca si sta sviluppando con capacità straordinarie - ha spiegato - come la possibilità di studiare il sistema umano con tecniche in vitro, attività che fino a qualche anno fa erano impensabili e che ora danno la possibilità di capire i meccanismi fisiologici e patologici umani in un modo senza precedenti". Tra le nuove sfide lo sviluppo di nuovi farmaci, sui quali Human Technopole è in fase di ricerca di base, e la diagnostica. "Questa è la cosa più 'semplice' da realizzare - ha spiegato - avremo presto l'opportunità di fare diagnosi e prevenzione, mentre la possibilità di avere nuovi strumenti terapeutici è questione più complessa, ma presuppone che si possano capire i meccanismi delle patologie e trovare le strategie giuste a livello terapeutico".



