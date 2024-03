Turismo, a Chiavari pannelli informativi in inglese con QR code

Nuovi cartelli turistici a Chiavari. Sono 25 i pannelli informativi che verranno installati in diverse zone della città con una grafica rinnovata, testo in italiano e inglese, QR code che rimanda al sito chiavariturismo.it. Il progetto, curato dall'assessorato alla Promozione della città e dall'assessorato alla Cultura, è stato finanziato con i proventi dell'imposta di soggiorno.

"La riorganizzazione della cartellonistica turistica punta a fornire un'esperienza più ricca e completa ai visitatori, ma anche maggior decoro alla città. - spiega l'assessore comunale alla Promozione della città Gianluca Ratto - Oltre ad essere un'opportunità per offrire una panoramica approfondita dei punti di interesse storico, artistico e culturale, rappresenta anche uno strumento importante per la valorizzazione del nostro patrimonio".



