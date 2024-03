Protesta contro l'accordo tra l'Università di Genova e Israele

Una protesta contro l'accordo di programma per l'attività di ricerca internazionale siglato dall'Università di Genova nell'ambito della 'Cooperazione Italia-Israele su ambiente, ricerca e sviluppo' ha animato la cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico nel capoluogo ligure. Tra gli ospiti la presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane Giovanna Iannantuoni e il direttore di Human Technopole Marino Zerial, che ha tenuto la lectio magistralis. "Non saremo menti per la vostra guerra, rompere gli accordi tra Unige, Israele e l'industria bellica": è lo striscione srotolato da alcune decine di studenti davanti all'ingresso dell'aula San Salvatore, dov'era in corso la cerimonia. I manifestanti hanno gridato slogan pro Palestina fischiando e contestando i rappresentanti dell'ateneo mentre entravano all'evento.



