Pastorino (PD), Urso annuncia proroga commissari Piaggio Aero

"Ho appreso con positività dalla risposta del ministro del made in Italy Adolfo Urso alla mia interrogazione dell'intenzione del governo a prorogare l'amministrazione straordinaria di Piaggio Aerospace per un altro anno, così come è emersa una chiara apertura nei confronti di Leonardo". Così commenta il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino, al termine del question time con il ministro Urso alla Camera sul futuro di Piaggio Aerospace.

"Il ministro ha concordato con me importanza e strategicità di Piaggio, così come si è detto convinto che Leonardo potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questo contesto. Registro questa risposta come una promessa e mi auguro che il previsto appuntamento del ministro con i sindacati dei lavoratori di Piaggio Aerospace del prossimo sabato 9 marzo sia l'occasione per incontrare tutte le parti coinvolte. Aggiungo che quella di Leonardo è per noi la scelta più naturale sul territorio.

Auspichiamo che sia presto perseguito l'obiettivo del coinvolgimento di una società pubblica e/o privata, per tutelare i livelli occupazionali di Piaggio, perché oggi l'azienda - numeri alla mano - è un'azienda che sta bene", conclude Pastorino.



