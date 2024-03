Lista Toti, Pd non sa proprio a cosa attaccarsi su Saliceti

"Non sa proprio più a cosa attaccarsi il consigliere Natale. E così attacca persino Natale, quello che era stato assessore all'Ambiente del Comune della Spezia e che aveva avviato le pratiche del biodigestore di Saliceti ai tempi della giunta Burlando a De Ferrari. Infatti ora ciò che prova a mettere in dubbio è proprio il percorso avviato e lasciato a metà (anzi, a livello zero) dalla sinistra e non riguarda in alcun modo atti di competenza regionale. La battaglia legale contro tutti gli atti autorizzativi fatti da questa amministrazione regionale l'aveva invece già fatta e persa al Consiglio di Stato". Replica così Alessandro Bozzano, capogruppo della Lista Toti, alle dichiarazioni di Davide Natale sul parere di Anac relativo alla realizzazione dei biodigestore di Saliceti.

"Così ora cerca una sorta di Var, che peraltro non è neppure un tribunale e infatti non emette alcuna sentenza, solo per provare a mettere ancora i bastoni tra le ruote, facendosi dettare la linea dai comitati, avendo esaurito tutte le idee politiche e legali. Semmai quello che stupisce è il fatto che pochi giorni fa, mentre veniva avviato il cantiere del biodigestore, lui era l'unico a vaticinare l'arrivo di un "parere dell'Anac", l'Autorità Anticorruzione. Quel parere è tempestivamente arrivato. E qui ci complimentiamo con Natale per sue sue doti di preveggenza, visto che Anac risulta essere un organo terzo, sicuramente non collegato o in contatto con i partiti e i loro esponenti, con i quali sicuramente non concorda alcuna iniziativa. In ogni caso resta un parere, la Provincia ne prenderà atto nella maniera che riterrà più opportuna. Il progetto del biodigestore di Saliceti prosegue. E ne siamo felici, perché l'impianto porterà un risparmio per gli spezzini: qualcosa come 30 euro a tonnellata di rifiuti prodotti. Chissà se Natale ha mai spiegato ai suoi cittadini che tutto quello che sta facendo è solo per riuscire a impedire di avere bollette più leggere?"



