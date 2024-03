Genova rende più visibili attraversamenti delle strade

Prenderanno il via nei prossimi giorni gli interventi su alcuni degli attraversamenti pedonali più critici del territorio genovese. Ad anticiparlo, a margine della presentazione della campagna "città2030", l'assessore all'ambiente del Comune di Genova Matteo Campora. "In questo mese partiranno i primi lavori - ha spiegato - e insieme all'assessore alla sicurezza Sergio Gambino abbiamo individuato, attraverso i dati statistici, una serie di interventi dove si verifica il maggior numero di incidenti. Si tratta di attività legate alla semaforizzazione, agli attraversamenti pedonali, alle isole protese, che permettono di rendere ancora più visibili gli attraversamenti".

Ma il Comune di Genova sta per avviare anche un altro progetto strategico che, attraverso l'installazione di telecamere, permetterà di gestire al meglio il traffico.

"Inizieremo a posizionare e installare le prime telecamere entro giugno - ha ricordato Campora - iniziando dai confini della città. Per gli automobilisti, per ora, non cambierà nulla perché serviranno solo a leggere i flussi di traffico anche se, in futuro, non si esclude che possano essere utilizzate per limitare il traffico in caso di picchi di inquinamento".



