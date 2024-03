De André, licei musicali celebreranno i 25 anni senza Faber

I quattro licei a indirizzo musicale presenti in Liguria parteciperanno alle celebrazioni in programma a giugno a Genova per i venticinque anni dalla morte di Fabrizio De André. Lo annuncia l'assessore alla Scuola della Regione Liguria Simona Ferro in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione presentata dal capogruppo Stefano Mai (Lega).

"L'11 gennaio 2024 sono ricorsi i 25 anni dalla scomparsa del grande cantautore genovese Fabrizio De André, che ha dato un contributo fondamentale alla musica e alla cultura italiana. - ricorda Mai - La Liguria lo ricorderà con un grande concerto tributo a Genova che si terrà il 10 giugno 2024".

Nell'ambito dell'autonomia didattica l'assessore Ferro spiega che "la Regione Liguria sensibilizzerà i licei musicali a partecipare alle iniziative in programma". "La possibilità di coinvolgerli nelle celebrazioni per i 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André appare condivisibile essendo pienamente coerente con le finalità ordinamentali di tale indirizzo scolastico", commenta Ferro.

In Liguria sono presenti quattro licei a indirizzo musicale: il liceo Giordano Bruno di Albenga, il liceo Gian Domenico Cassini di Sanremo, il liceo Sandro Pertini di Genova e il liceo Vincenzo Cardarelli della Spezia.



