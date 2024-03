Alla Spezia via a lavori per il nuovo molo crociere

E' iniziata oggi alla Spezia la fase esecutiva dei lavori del nuovo molo crociere. Il segretario Federica Montaresi, il responsabile del progetto Fabrizio Simonelli e Davide Adreani, procuratore speciale del raggruppamento di imprese aggiudicatarie dei lavori costituita da Fincosit srl -capogruppo, Agnese costruzioni e RCM, hanno preso parte questa mattina al sopralluogo nelle aree di Calata Paita e dato il via ai lavori con la sottoscrizione del verbale di consegna.

Si comincerà con la bonifica bellica superficiale e profonda degli specchi acquei antistanti Calata Paita, l'avvio del piano di monitoraggio ambientale e relative attività correlate.

Seguiranno le attività di consolidamento del fondale marino per poi passare alle fasi realizzative della struttura di banchina che consentirà l'approdo di navi da crociera di seconda generazione su due accosti elettrificati di 393 e 339 metri.

L'importo del contratto di appalto è di 47.894.834,75 euro oltre a 542.461,80 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il progetto ha un quadro economico di spesa di 57 milioni ed è cofinanziato dal fondo complementare PNRR per 30 milioni . La durata prevista dei lavori è stimata in 710 giorni.

"L'avvio del cantiere del nuovo molo crociere - ha commentato Mario Sommariva -, costituisce una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo del settore crocieristico per il porto della Spezia e nella trasformazione urbanistica in chiave turistico ricettiva delle aree di Calata Paita che saranno interessate dal nuovo Waterfront cittadino".

Peracchini "avvio lavori molo Crociere è passo avanti"

"L'avvio dei lavori del nuovo molo crociere rappresenta un significativo passo avanti per la realizzazione del nuovo Waterfront e della nuova stazione marittima e crocieristica, infrastrutture di primaria importanza che cambieranno il volto della città". Così il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini in merito alla consegna del cantiere per la realizzazione del nuovo Molo Crociere. "Il nuovo molo crociere porterà un'ulteriore svolta green con l'elettrificazione delle banchine e il cold ironing per le navi da crociera - ha detto Peracchini - , che si aggiungeranno ai numerosi progressi compiuti da questa città negli ultimi anni in materia di sostenibilità. Grazie all'inizio dei lavori, anche il progetto di completa riqualificazione di Calata Paita vedrà un'importante accelerazione". "Siamo orgogliosi del percorso intrapreso, in sinergia con le realtà del territorio, per realizzare questa infrastruttura resa possibile dalla pianificazione urbanistica voluta da questa amministrazione che nel 2017 decise di far decadere la variante puc proposta dalla sinistra, che di fatto cancellava la stazione crocieristica e bloccava un importante progetto, fondamentale per il turismo e lo sviluppo della città e del porto - ha concluso -. In collaborazione con enti e istituzioni, lavoriamo per un modello di città che guardi al futuro in modo innovativo e internazionale".



