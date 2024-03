Tunnel subportuale, Toti "Genova l'aspettava da 40 anni"

"L'avvio di questo cantiere è un momento che questa città aspettava da oltre 40 anni, che ci permetterà di avere un'opera fondamentale per l'economia dell'intero Nord Ovest e per la competitività della prima città portuale del Paese". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto oggi alla partenza dei lavori per la realizzazione del nuovo tunnel subportuale di Genova. Presenti all'avvio del cantiere anche il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana e l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone. "In questa giornata un pensiero deve anche andare alle vittime della tragedia del ponte Morandi, perché quest'opera fa parte del pacchetto di infrastrutture finanziate dai risarcimenti di quella immane sciagura: penso che il tunnel subportuale debba quindi essere dedicato alle 43 persone innocenti che hanno perso la vita su quel ponte. Da quel terribile evento, tutti noi abbiamo imparato quanto sia importante investire nella manutenzione delle infrastrutture e realizzane di nuove ed efficienti".

Tunnel subportuale, Bucci 'Genova del futuro ne ha bisogno'

"La giornata è importante perché il progetto di Genova, la Genova del futuro, dei prossimi 20-30 anni ha bisogno anche del tunnel e io sono molto contento che a questo finalmente si cominci a lavorare. Ovviamente noi non abbiamo finito ma abbiamo fatto il nostro lavoro per far sì che questo succeda". Così il sindaco di Genova Marco Bucci all'inaugurazione dei lavori per il tunnel subportuale. "Ricordiamoci che il tunnel non è importante solo per sé, ma fa parte di quel disegno strutturale che comincia a Levante col Waterfront di Levante e finisce a Ponente con la passeggiata di Voltri e sono tutte cose che vanno messe a posto e in mezzo c'è la città con tutti i suoi grandi progetti - ha concluso -: dalle metropolitane allo sky metro alla funivia al Watefront di Levante come dicevo, alla rigenerazione urbana del centro storico e della parte di Sampierdarena, oltre a quella di Sestri che sta per arrivare".

Rixi,'il tunnel subportuale di Genova è un'opera importante'

Il tunnel subportuale di Genova è "un'opera importante per il futuro di Genova. Dobbiamo fare in modo di ridurre gli spostamenti dei materiali di scavo coordinandosi con tutto il materiale che serve per i riempimenti e la nuova diga del porto di Genova, che arriverà in parte da questo cantiere. C'è una sinergia che consentirà di ridurre i flussi di traffico - ha concluso -, altrimenti con la mole di lavori previsti nel quadrante genovese rischieremmo di intasare le autostrade ancora di più". Il tunnel è il primo tunnel sottomarino d'Italia e tunnel più largo d'Europa.



Piantedosi,tunnel subportuale Genova si farà garantendo legalità.

"Una giornata molto importante perché si dà avvio a una grandissima opera infrastrutturale per la città di Genova e per il sistema Paese. Lo faremo, e la mia presenza è per questo motivo, facendo tesoro anche delle esperienze del recente passato come per il ponte Morandi garantendo celerità ma nello stesso tempo presidio di legalità". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Piantedosi alla cerimonia di inaugurazione dei lavori per il tunnel subportuale di Genova.

