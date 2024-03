Tunnel subportuale, Bucci "protocollo nasce da quello per Ponte"

"Il protocollo nasce storicamente da quello fatto con la ricostruzione di ponte San Giorgio dove abbiamo messo assieme con la collaborazione di tutti e con l'ideazione dell'ex procuratore Di Lecce. Si tratta di una serie di controlli digitali su tutto quello che entra nel cantiere, anche fisicamente quindi inclusi i mezzi e naturalmente l'appalto e la parte finanziaria. Questi controlli digitali consentono di fare incroci con data base di whitelist e blacklist e danno risultati che normalmente non vengono visti".

Così il sindaco Bucci durante la firma del protocollo di legalità per la realizzazione del tunnel subportuale.

"Oggi abbiamo protocolli già attivi per la costruzione della Diga e del nuovo bacino da 400 metri di fatto il ribaltamento a mare di Sestri Ponente. Ed è un grande piacere poter applicare lo stesso protocollo per i lavori per il tunnel. Un passo avanti per l'amministrazione ma soprattutto per i cittadini che saranno garantiti sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Una garanzia per tutti noi - ha concluso -. E di questo siamo assolutamente contenti".



