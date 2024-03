Tomasi, tunnel Genova per ricostruire rapporto dopo ponte

"Per noi oggi è una giornata importantissima perché questa non è solo una grande opera ma è un'opera di ricostruzione del rapporto con il territorio tenuto conto dei tragici fatti dell'agosto 2018" quando è crollato il ponte Morandi gestito da Aspi. Lo ha ricordato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi alla cerimonia che ha segnato questa mattina il via ufficiale ai lavori del tunnel subportuale di Genova.

'Il tunnel rientra negli impegni che avevamo preso con la città - ha aggiunto Tomasi -. Autostrade concorrerà con 700 milioni di proprie risorse alla realizzazione dell'opera. Stiamo rispettando i tempi dell'atto transattivo chiuso con il Governo, dei 3,4 miliardi concordati ne abbiamo già spesi 2 in piena linea con le previsioni economiche dell'intesa. Il costo stimato totale per il tunnel è di 970 milioni".



