Tomasi, 'rete ligure autostradale ammodernata in 3 anni'

"Entro il 2027-2028 possiamo immaginare che la maggior parte degli interventi di ammodernamento previsti nella rete autostradale della Liguria sarà concluso, credetemi è un'attività estremamente complessa e merita attenzione, il sistema non era normato dal lontano 1967, oggi ci siamo dati delle norme di pianificazione, la storia e gli eventi tragici ci insegnano che è necessario ammodernare l'infrastruttura".

Così l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi intervistato da Telenord nella Prefettura di Genova a margine della firma del protocollo di legalità per la realizzazione del tunnel subportuale stima quando finiranno i principali lavori di manutenzione in corso nella rete autostradale ligure.

"Dal 2020 abbiamo investito circa un miliardo sulla sola rete autostradale ligure e nei nostri programmi prevediamo di investire un ulteriore miliardo e mezzo, siamo a un avanzamento complessivo del 40% delle attività programmate diversificato per tipologia di opera. - spiega - Stiamo aumentando sempre di più la nostra capacità di investimento, per ogni intervento lavoriamo circa cinque-sei mesi all'anno per non impattare con i momenti di maggior flusso di traffico che sono le feste durante l'anno e l'estate, se abbiamo speso un miliardo negli ultimi tre anni aumentando l'attività possiamo ipotizzare altri tre anni di attività, credo che il coordinamento dei cantieri sia migliorato, continueremo a migliorarlo per dare minor impatto possibile a tutti gli utenti e ai pendolari".



