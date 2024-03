Capra sui binari interrompe traffico ferroviario Ventimiglia

Il traffico ferroviario alla stazione di Ventimiglia è rimasto interrotto per circa venti minuti, nel pomeriggio, a causa di una capra sui binari.

L'animale, del quale non si conosce la provenienza, era già stato avvistato nei giorni scorsi, nei paraggi. A segnalarlo oggi è stato il personale di un intercity e l'episodio ha provocato il ritardo di dieci minuti di un regionale. Sul posto sono intervenuti i volontari delle ambulanze veterinarie con la polfer. Alla fine l'animale è stato recuperato. I volontari hanno poi contattato l'ufficio veterinario dell'Asl che la prenderà in custodia e al momento è alla ricerca del proprietario.



