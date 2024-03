Calcio: Gilardino, rigore dubbio ma non voglio polemizzare

"C'è rammarico, perché gli episodi possono condizionare l'andamento della partita. Nel primo tempo potevamo essere più lucidi, ma nella ripresa abbiamo davvero messo in difficoltà l'Inter. L'Inter ha grande palleggio, qualità, attacco della profondità. È solida, ha un'identità ben precisa e questo è merito di Inzaghi e di come è stata costruita la squadra". Lo ha detto il tecnico del Genoa Alberto Gilardino, intervistato da Sky dopo la sconfitta contro l'Inter.

"L'episodio su Barella? Dal campo non sembrava rigore, riguardando le immagini si ha la certezza. Sono attimi, situazioni da valutare. Un rigore parecchio dubbio ma non voglio polemizzare, preferisco parlare della prova dei miei ragazzi, che hanno giocato con coraggio e che hanno fatto un secondo tempo importante. Deve esserci comunicazione con il VAR e grande disponibilità nell'ascoltarlo, è fondamentale. Visto che l'hanno messo... Ma sono umani, possono sbagliare".



