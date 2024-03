Anticipata manifestazione a Genova contro Salvini-Piantedosi

E' stata anticipata alle 9 di stamani la manifestazione di studenti e antagonisti organizzata dai collettivi Osa e Cambiare Rotta in contemporanea alla presenza dei ministri Salvini e Piantedosi, oggi a Genova per l'inaugurazione dei lavori del tunnel subportuale. I manifestanti si ritroveranno nel piazzale di Ponte dei Mille e protesteranno per solidarizzare con gli studenti di Pisa. E' stata annullata la protesta all'interno del porto proclamata dall'Usb del porto di Genova.



