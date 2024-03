Spezia, l'illusione di vittoria dura 7 minuti: è 1-1 a Bari

Lo Spezia pareggia per 1-1 sul campo del Bari e vede restringersi le possibilità di salvezza diretta. Sugli altri campi vincono Pisa e Sampdoria, portando la quota sicura a +6 dalla squadra ligure, a cui adesso serve una striscia di risultati da prime della classe per tirarsi fuori dal terzultimo posto. Dopo la prova gravemente insufficiente contro la Feralpisalò, Luca D'Angelo riformula il 3-5-2 e ritrova una buona prestazione da parte dei suoi calciatori, a lungo padroni del campo. Le occasioni però arrivano soprattutto da fuori area con Tanco e Cassata (due volte) a impegnare Brenno nel primo tempo. Ci vuole un'invenzione di Jagiello per mettere Mateju davanti alla porta e sbloccare il risultato al 50'. La gioia però dura solo sette minuti: Sibilli prova un tiro audace dalla distanza e da posizione defilata ma trova il petto di Hristov che spiazza Zoet. Il risultato non cambierà più. Spezia che torna dalla Puglia in apprensione per le condizioni dell'attaccante Di Serio, il più in forma della squadra, uscito all'ora di gioco portato a braccia dai sanitari per un problema a una gamba che sarà valutato nei prossimi giorni.



