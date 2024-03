Maltempo Liguria, vento rinforza e mare sale con onde a 5 metri

Vento in rinforzo soprattutto nell'Imperiese dove, su monte Mure, sono stati toccati i 180 km/h e mare sempre più mosso con onde che vanno da un minimo di 3 metri e mezzo a un massimo di 5 metri. La pioggia in Liguria continua a cadere ma per il momento, con una cumulata massima di 110 mm, "non rappresenta particolare criticità - ha detto Federico Grasso (Arpal), anche se due torrenti in val Bormida hanno superato la prima soglia di allarme. A preoccupare sono il vento e soprattutto il mare che sta rinforzando e che potrebbe portare violente mareggiate e massima attenzione va alle frane, che potranno verificarsi anche in assenza di precipitazioni per diversi giorni a venire"



