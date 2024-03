Maltempo Liguria, Arpal conferma criticità e prolunga allerta

Arpal ha confermato lo scenario di criticità emanato ieri, prolungando fino a mezzanotte l'allerta gialla per temporali e piogge diffuse. Sale l'attenzione anche al vento forte e alla mareggiata.

Nel Ponente Ligure, sui versanti padani di ponente l'allerta termina alla mezzanotte di oggi mentre nella zona del Levante ligure l'allerta parte alle 14 e termina a mezzanotte.

Nel pomeriggio è attesa un'intensificazione dell'attività temporalesca, associata al passaggio vero e proprio del fronte perturbato, accompagnato anche un lieve abbassamento della quota neve, sempre confinata attorno ai mille metri. I venti di scirocco stanno soffiando sulla Liguria con raffica massima di 113km/h registrata a Monte Penello, sopra il Ponente genovese, e di 129,9 km/h a Ronco Scrivia. In aumento il moto ondoso: dal pomeriggio mareggiata su tutte le coste, in particolare sul centro-levante, dove attorno a mezzanotte l'intervallo di tempo fra un'onda e l'altra sarà intorno ai 9-10 secondi. Onda massima registrata finora ha sfiorato i 3 metri.



