Incendio in un palazzo a Savona, due feriti e intossicati

Un vasto incendio è divampato la notte scorsa, verso le 3, al sesto piano di un edificio a Savona. Il palazzo è stato totalmente evacuato. Due le persone rimaste ferite e intossicate: sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Gli sfollati hanno trovato una sistemazione autonoma, tranne una famiglia di sette persone ospitata presso la Croce bianca in attesa di una sistemazione a carico del Comune. Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze di Savona e di Albissola Marina, le automediche e i carabinieri.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per lo spegnimento e la bonifica dell'incendio, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti del caso.



