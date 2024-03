Regione, un milione per l'efficienza energetica nell'entroterra

La Regione Liguria il 2 aprile aprirà un bando da un milione a sostegno dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici o ad uso pubblico nelle aree interne delle Valli dell'Antola e del Tigullio, del Beigua-Sol, dell'Alta Valle Arroscia e della Val di Vara. Lo annuncia l'assessore regionale allo Sviluppo economico e referente regionale della strategia Aree interne Alessio Piana.

Si tratta di un contributo a fondo perduto che Regione Liguria riconoscerà a copertura massima del 100% degli interventi effettuati dai Comuni, anche su più immobili, a patto che la sommatoria delle superfici calpestabili efficientate sia pari ad almeno 100 metri quadrati. La misura prevede un importo massimo concedibile a domanda di 150 mila euro e ritiene ammissibili anche interventi avviati a partire dal 1° luglio 2023, purché non conclusi.

"Con il primo bando da un milione andiamo a sostenere concretamente 50 Comuni coinvolti, - stima Piana - che potranno così richiedere contributi che possono raggiungere i 150 mila euro a fondo perduto per ridurre le emissioni inquinanti e il fabbisogno energetico dei propri immobili. Una grande opportunità, non solo per rinnovare gli edifici pubblici dell'entroterra, ma per abbattere i consumi in bolletta".





