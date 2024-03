Regione Liguria sul cantiere del biodigestore a Spezia

Tratterà 60 mila tonnellate di rifiuti all'anno, provenienti dalla provincia della Spezia e dal Tigullio, il biodigestore di Saliceti nel comune di Vezzano Ligure i cui lavori di realizzazione sono iniziato in questi giorni. L'impianto tratta la frazione organica (Forsu) e verrà realizzato in 2 anni da Re.Cos con investimento complessivo di 69 milioni di euro. Stamani si è svolto il sopralluogo della Regione Liguria al cantiere. L'impianto sorgerà accanto all'esistente struttura Tmb, per il trattamento dei rifiuti differenziati, e si baserà su un processo naturale innescato da batteri. Il risultato del trattamento saranno oltre 6 milioni di m3 all'anno di biometano che verrà destinato alla rete di distribuzione e all'autotrazione, oltre a 30 mila tonnellate annue di compost per l'agricoltura e la vivaistica.

Un passaggio "decisivo per la chiusura del ciclo dei rifiuti in Regione Liguria", hanno detto il governatore Giovanni Toti e l'assessore Giacomo Giampedrone che hanno sottolineato il contributo concesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul Pnrr per 40 milioni di euro. Presenti al sopralluogo anche il presidente dea Provincia Pierluigi Peracchini, il commissario Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti Monica Giuliano, l'ad Iren Paolo Emilio Signorini, il sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni e i responsabili di Re.Cos. il biodigestore sarà operativo nel 2026. È stato ribadito che la struttura eviterà emissioni di odori all'esterno e rilascio di liquami nella vicina falda acquifera che serve gran parte della provincia spezzina. Il traffico è calcolato in 14 camion al giorno. Da anni la struttura ha incontrato la ferma opposizione di amministrazioni e associazioni ambientaliste, che hanno organizzato proteste e presentato esposti e ricorsi al Tar sull'impatto della struttura sull'ambiente e sulla salute degli abitanti della zona.



