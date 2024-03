Maltempo, allerta gialla in Liguria da stasera a domani

L'allerta meteo gialla per temporali forti da stanotte a domani in Liguria a partire dal ponente è stata emanata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal). L'unica zona esclusa è quella delle valli Scrivia, Aveto e Trebbia.

Secondo i previsori "anche la Liguria sarà interessata nelle prossime ore da un nuovo passaggio perturbato, che porterà ancora pioggia, neve sulle cime più alte, vento forte e mareggiata fra domenica e lunedì".

L'allerta gialla scatterà nel Ponente ligure dalle 22 di oggi alle 18 di domani, nel centro della Regione dalla mezzanotte di oggi a quelle di domani, nel Levante dalle 14 alla mezzanotte di domani, mentre in Valle Stura e nell'entroterra savonese fino alla Val Bormida dalla mezzanotte fino alle 18 di domani.

Le precipitazioni saranno sotto forma di temporali forti, accompagnati anche da qualche fulmine, piogge diffuse e neve. La parte più attiva, con precipitazioni localmente intense e cumulate elevate, si avrà proprio domani, quando venti intensi da est-sud-est soffieranno su tutta la regione per almeno nove ore, con raffiche che potranno superare i 100 chilometri all'ora.

Domenica aumenterà anche il moto ondoso: dal pomeriggio mareggiata su tutte le coste, in particolare sul centro-levante, dove attorno a mezzanotte il periodo, ossia l'intervallo di tempo fra un'onda e l'altra, sarà intorno ai 9-10 secondi. La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA