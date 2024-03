Frana si abbatte su una scuola vicino Genova, nessun ferito

Una frana è caduta nella notte a Crocefieschi nell'entroterra di Genova abbattendosi su una scuola elementare e sfiorando la chiesa del paese a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato negli ultimi giorni la Liguria. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i vigili del fuoco hanno precauzionalmente evacuato un'abitazione e interdetto l'accesso ad altre tre case e a un campetto da calcio. A cadere è stato un masso di grosse dimensioni, che ha colpito un muro di sostegno sfondandolo e rompendo una finestra della scuola, dove vista l'ora non erano in corso attività didattiche. L'edificio scolastico ha subito ingenti danni.

Nelle prossime ore i vigili del fuoco con i tecnici del Comune inizieranno la messa in sicurezza dell'edificio, poi sarà necessario capire se vi sono parti pericolanti e se lunedì gli alunni potranno fare o meno ritorno in classe.



