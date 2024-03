Calcio: Pirlo, "chiara l'importanza della sfida col Feralpisalò"

Il passo falso con la Cremonese ha lasciato il segno perché è una Sampdoria ferita che si ritrova sempre di più in zona play out e domani incrocerà lo sguardo in uno spareggio salvezza in trasferta contro la Feralpisalò: se la squadra di Zaffaroni dovesse vincere si avvicinerebbe ai blucerchiati. "Sfideremo una squadra in salute, come quando li abbiamo affrontati all'andata. Sappiamo i pregi dei nostri avversari, è una formazione che comunque sta facendo bene nonostante non sembrasse all'inizio tra quelle che sono lì a lottare per salvezza. Rimane una squadra da tenere d'occhio, dobbiamo essere concentrati: stanno facendo il loro campionato.

Quindi sappiamo l'importanza di questa partita, visto anche quanto successo all'andata dove vinsero al Ferraris", spiega Andrea Pirlo, mister della Samp che deve fare i conti con i soliti problemi di infermeria. Fuori dai giochi il centrocampista Benedetti, da capire l'acciaccato Depaoli mentre Esposito e Kasami sono da rientrati da pochi giorni e saranno convocati anche se non avranno i novanta minuti nelle gambe.

Probabile staffetta sulla trequarti con Verre che dovrebbe prendere il posto di Alvarez che ha giocato da titolare le ultime due partite. In attacco nessun dubbio sulla conferma di De Luca.

E su Verre il tecnico della Samp aggiunge: "Si è allenato bene, come quando è stato fuori: si è sempre allenato con grande voglia e positività. Penso possa avere la possibilità di rientrare. Martedì gli ho preferito Ntanda perché volevo cercare di recuperare la partita e mi serviva un giocatore che attaccasse la profondità. Però domani, col fatto che Alvarez ha giocato le ultime due, può darsi che parta direttamente dal primo minuto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA