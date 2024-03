Al via i lavori di ripascimento delle spiagge a Imperia

Al via agli interventi di ripascimento del litorale nel levante di Imperia: inizieranno lunedì 4 marzo i lavori sulla costa volti a ripristinare i profili delle spiagge onegliesi. Lo comunica il Comune di Imperia in vista della stagione balneare spiegando che "il tratto interessato dalle operazioni andrà dalla spiaggia libera di Borgo Peri a quella della Galeazza".

"L'intervento permetterà il ripristino morfologico delle spiagge soggette all'erosione meteo-marine e il riequilibrio sedimentario del litorale nel rispetto dell'ambiente e della fauna presente. I lavori saranno ultimati, salvo condizioni meteo sfavorevoli, in circa 30 giorni. - stima l'assessore comunale delegato alle Spiagge Ester D'Agostino - È un lavoro in linea con quanto già fatto dall'amministrazione negli ultimi anni, che ha visto continui interventi di ripascimento sulle spiagge. Come ci ricorda sempre il sindaco Claudio Scajola, Imperia può vantare l'unicità di avere un patrimonio di spiagge libere che rappresenta il 60% del litorale balneabile cittadino.

È un'eccellenza da valorizzare, sia in chiave turistica che paesaggistica, e questi interventi vanno proprio nella direzione di renderle più fruibile e apprezzata la nostra costa".



