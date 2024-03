Toti incontra nuova questore di Genova Burdese

"Auguri di buon lavoro alla dottoressa Silvia Burdese nel suo incarico di nuovo questore di Genova. Da parte mia e di tutta la Giunta un sincero benvenuto in Liguria, terra che ha già avuto modo di conoscere a fondo negli anni trascorsi come questore di La Spezia. Siamo pronti a collaborare nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, nell'interesse comune di rendere Genova e la Liguria sempre più belle, sicure e accoglienti". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha salutato oggi il nuovo questore Silvia Burdese, accogliendola in Regione, e ricordando la sua precedente esperienza come questore di La Spezia dal 2019 al 2021. Nei giorni scorsi, il governatore aveva incontrato Orazio D'Anna, questore uscente, ringraziandolo per il lavoro portato avanti negli ultimi anni.



