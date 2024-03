Toti, ''green' è di sinistra? siamo più a sinistra di tutti'

"Siamo la migliore regione italiana in termini di misure per la gratuità del trasporto pubblico locale e i risultati determinati in appena due mesi dalle misure applicate lo dimostrano. Forse solo l'Emilia Romagna oggi ha un sistema di scontistica e agevolazione pari a quello di Regione Liguria. Con una serie di ritorni importanti: il primo è il sostegno al reddito delle famiglie, ovviamente quelle con il reddito più basso in percentuale. Se sostenere il reddito delle famiglie in un momento di inflazione, è una politica progressista, diciamo che l'area metropolitana di Genova e la Regione Liguria sono l'area più progressista del Paese in assoluto. Se sostenere le politiche green, come qualcuno vorrebbe dire, è appannaggio del mondo di sinistra e progressista, siamo certamente la città e la regione più di sinistra d'Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, presentando i risultati dei primi due mesi delle agevolazioni garantite dalla Regione a partire da gennaio per il trasporto pubblico locale.



