Sanità: Corte Conti Liguria, "risarcimenti dovuti a ritardi"

"Non sempre quella che viene indicata come "malasanità" in realtà non è tale per imperizia di medici o infermieri. All'osservazione della procura è emerso che alcune vicende sono connotate da una danno alla salute del paziente risarcito dalle amministrazioni sanitarie non per inadeguatezza della prestazione tecnica ricevuta, bensì dal dal ritardo con il quale la terapia è stata praticata". Lo ha sottolineato Roberto Leoni, procuratore regionale per la Liguria della Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario questa mattina a Genova. Il nodo, insomma, è quello della tempestività e delle liste di attesa.

"Lunghe attese, fin dalla fase diagnostica - sottolinea Leoni - possono pregiudicare la piena efficacia delle pratiche terapeutiche e su questo punto le stesse amministrazioni e la stessa Regione sono chiamate ad uno sforzo di riflessione e reingegnerizzazione dell'utilizzo delle risorse, per definizione scarse, al fine di evitare il perpetuarsi di queste evenienze e rendere piena l'espansione del diritto alla salute". A margine il procuratore chiarisce ulteriormente: "Che il problema organizzativo nasca dalla scarsità di risorse è pacifico, però sappiamo anche che la scarsità di risorse è dovuta a tanti fatti. - dice -. Cioè registro anche quanti costi si potrebbero risparmiare. Un po' come accade per le buche delle strade, le amministrazioni dovrebbero forse interrogarsi se riparare le buche non costi meno che pagare i risarcimenti a chi rompe l'auto, e contemoraneamente arrichisca il patrimonio.

Lo stesso vale per la sanità".

Toti, 'per le attese in sanità spero in aiuto Corte dei Conti'

"Siamo pronti ad accogliere suggerimenti se ce ne sono". Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti replica con una battuta alle osservazioni della Procura regionale della Corte dei conti sulle lunghe attese nella sanità ligure per esami e visite. "Occorre investire di più nel sistema sanitario, su questo non c'è dubbio, ma soprattutto bisogna semplificare quelle regole su cui vigila proprio la Corte dei conti. Da un punto di vista delle prestazioni sottolineano un fatto piuttosto noto - dice -: vi è una crisi di prestazioni del sistema sanitario nazionale in tutto il Paese e probabilmente in tutta Europa. Il sistema inglese, che ha fatto scuola, non fa eccezione rispetto ai problemi che stiamo vivendo in questo Paese: carenza di medici, aumento dell'anzianità della popolazione, aumento delle prestazioni arretrate dopo il gelo del Covid a cui stiamo cercando di mettere riparo. Ho piacere che la Corte dei conti abbia contezza di tutto ciò - sottolinea - Spero che ci sia dai magistrati un aiuto non formale ma sostanziale ad andare all'obiettivo delle cose mirando sempre di più al risultato operativo che non al controllo formale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA