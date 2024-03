Salvini, 'lunedì a Genova non mi fermerà sinistra minaccia'

"Lunedì sarò a Genova, col collega e amico Piantedosi, per l'avvio dei lavori di un tunnel che porterà lavoro e sviluppo alla città. Non sarà qualche sinistra minaccia a fermare me e il mio impegno per gli Italiani". Lo ha scritto sui social il vicepremier Matteo Salvini postando l'annuncio di una manifestazione di studenti prevista per lunedì quando sarà a Genova con il ministro Piantedosi per inaugurare un cantiere per il tunnel subportuale.

'Salvini e Piantedosi a Genova? Cacciamo la banda dei manganelli. Piantedosi dimissioni' è scritto sull'annuncio che gira sui social firmato dalle associazioni 'Osa' e 'Cambiare rotta' che riuniscono studenti e centri sociali. Sotto all'annuncio, con le foto dei due ministri, gli studenti scrivono ancora: 'L'odio dei centri sociali. Non ci fate paura'. Lunedì, i due ministri sono attesi nella sede della Direzione di Tronco in piazzale della Camionale 2 di Aspi e poi nell'area del cantiere del tunnel. A seguire, nella sede della Prefettura di Genova verrà siglato il protocollo di Legalità. Oltre ai ministri saranno presenti il Viceministro Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il prefetto di Genova Cinzia Torraco, il sindaco di Genova Marco Bucci, il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza. Per Autostrade per l'Italia parteciperanno, tra gli altri, la presidente Elisabetta Oliveri e l'amministratore Delegato Roberto Tomasi.



