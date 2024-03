Omicidio Cella: mamma vittima piange in aula

"Siamo attoniti e dispiaciuti. E la famiglia stupita. La magistratura non finisce mai di stupirmi.

Speravo e confidavo che si potesse approfondire. Sarebbe stato giusto celebrare questo processo". Lo ha detto l'avvocata Sabrina Franzone che assiste Silvana Smaniotto, la madre di Nada Cella, dopo il proscioglimento di Annalucia Cecere.

"La famiglia comunque sa. Sa che le cose sono andate come la polizia e la procura hanno ricostruito. Questa indagine è stata condotta in modo corretto da parte di tutti", conclude la legale. La madre di Nada ha pianto in aula alla lettura del dispositivo ed è andata via sorretta dalle nipoti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA