Inaugurato a Sampierdarena Intercel, centro educazione lavoro

È stata inaugurata stamani la sede del Centro di educazione al lavoro Cantiere InterCEL di via Avio, a Sampierdarena. La struttura nasce su iniziativa dei quattro enti gestori dei Centri di Educazione al Lavoro, Ascur (capofila), Coopsse, Il Laboratorio e Agorà con l'obiettivo di avvicinare ragazzi drop out al mondo del lavoro proponendo diverse attività, come ceramica e arti applicate, falegnameria e restauro, informatica, arti visive e musica, cucina, didattica e orientamento al lavoro. "L'inaugurazione di questo Centro di Educazione al Lavoro a Sampierdarena rappresenta un importante passo avanti nel supporto ai giovani in difficoltà e ai minori fragili del nostro drop out territorio -ha detto l'assessore ai Servizi sociali Lorenza Rosso - Grazie alla collaborazione con il Terzo settore e il coinvolgimento attivo del Comune di Genova, siamo certi che questo centro possa offrire un valido supporto ai ragazzi, nel loro percorso di avvicinamento al mondo del lavoro. Siamo fieri di poter offrire opportunità concrete e mirate per un futuro migliore ai giovani della nostra città".Voluto e finanziato dal Comune di Genova, il Cel è un modello prettamente genovese che si è implementato negli anni e che offre ai ragazzi percorsi formativi e di orientamento al mondo del lavoro con opportunità di tirocini presso aziende. Il centro accoglie 20 giovani residenti nel Comune di Genova tra 16 e 20 anni, che sono usciti dai percorsi scolastico-formativi prima di aver conseguito un diploma, minori stranieri non accompagnati, giovani che hanno bisogno di compiere in autonomia un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro.



