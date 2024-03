Genova e Santos, un patto per promuovere cultura e economia

Comune di Genova e Comune di Santos sono ufficialmente gemellati. Il Patto di amicizia e collaborazione è stato sottoscritto oggi nella sede della Società italiana di Santos dal vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, su delega del sindaco Marco Bucci, e dal sindaco di Santos Rogerio Santos. Il Patto di amicizia e collaborazione ha suggellato il reciproco impegno, da parte delle due municipalità, nella promozione di scambi culturali e di collaborazione in settori strategici come portualità, turismo, sport, università e l'arte oltre che lo scambio delle buone pratiche amministrative e Smart city.

Durante la cerimonia di sottoscrizione, il sindaco Marco Bucci è intervenuto per un saluto in videocollegamento da Genova. "Oggi firmiamo un patto di amicizia e collaborazione che porterà alla realizzazione di grandi progetti - ha detto Bucci - Il rapporto tra Genova e Santos è più di un semplice gemellaggio: a unire le due città, infatti, non è soltanto una storia comune. Parliamo del più importante porto del Mediterraneo e del più grande porto del Sud America dove si sono sviluppati rapporti commerciali, rotte turistiche, relazioni scientifiche e molto altro".

"Vogliamo che questo patto diventi subito operativo - ha detto Piciocchi - Genova e Santos sono città lontane ma con molti punti in comune, a partire dal porto e dall'economia del mare. Grazie alla Società italiana di Santos, abbiamo avuto modo di entrare in contatto con la comunità italiana che da generazioni vive e lavora qui, dando un forte contributo alla crescita del Brasile senza mai dimenticare il legame con l'Italia. Genova è stato il grande porto che ha accolto milioni di italiani in attesa della partenza verso terre di speranza, tra cui il Brasile. Santos, a sua volta, è stato il grande porto dell'arrivo. Genova e Santos hanno la responsabilità morale di mantenere viva la memoria della migrazione: la collaborazione tra le nostre due città, pur basando le sue radici sul passato, avrà uno sguardo rivolto al futuro. L'accordo ha lo scopo di potenziare i diversi campi di interesse che ci accomunano, tra cui attività portuali, cultura e promozione del turismo, in particolare quello delle radici".



