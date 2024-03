Flc Cgil, sciopero l'8 marzo a Genova e lectio magistralis

La Federazione lavoratori della conoscenza Cgil ha organizzato per venerdì 8 marzo alle ore 11 presso i Giardini Rostagno (adiacenze Giardini Luzzati), una lectio magistralis dal titolo "Genere e capitalismo" a cura della professoressa di Storia contemporanea all'Università di Genova Enrica Asquer. "L'8 marzo non è una festa e, al di là delle banalizzazioni consumistiche, non lo è mai stata" evidenzia il sindacato in una nota.

Quest'anno la Federazione lavoratori della conoscenza "ha proclamato per il giorno 8 marzo un'intera giornata di sciopero per il personale della scuola statale e non, università, ricerca, Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e formazione professionale". L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica "sui diritti e chiedere a politica e istituzioni un cambio di passo che una volta per tutte riconosca l'uguaglianza di genere, l'autodeterminazione, la parità salariale e azioni volte alla piena realizzazione di tutte le donne, qualunque siano gli obiettivi che si sono prefissate". Nello stesso tempo occorrono risorse per promuovere, anche all'interno del ciclo scolastico, processi di apprendimento e insegnamento sull'affettività e sul rispetto delle differenze dice il sindacato: solo attraverso la formazione e la costruzione di una società inclusiva si potrà sconfiggere l'emergenza nazionale legata alla violenza sulle donne. In occasione della giornata di sciopero, il momento di condivisione e approfondimento sui temi di genere che si terrà la mattina dell'8 marzo presso i Giardini Luzzati dalle ore 11 alle ore 12.30, introdotto da Elena Bruzzese Segretaria Generale della Flc di Genova.



