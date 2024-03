First Lego League: squadra genovese a finale nazionale

Y7L Il team Fll 26 "Dai mattoncini allo spazio" di iBot si è qualificata per la finale nazionale della First Lega league challenge, la sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni "A questa manifestazione - ha detto Mauro di Fazio, coach del team e coordinatore iBot - hanno partecipato 28 squadre del Nord-Ovest, di cui 9 genovesi. In palio, c'erano 5 posti per la partecipazione alla Finale Nazionale, che si terrà il 16 e il 17 marzo a Salerno".

Il team Fll26 "Dai mattoncini allo Spazio" è composto da 8 componenti, dai 9 ai 15 anni, e prende il nome da un progetto di collaborazione nato tra gli iBot e il Festival dello Spazio di Busalla. Tutti i membri e uno dei loro coach sono alla loro prima partecipazione in First Lego League, ma, ha aggiunto Di Fazio, "anche grazie all'esperienza degli iBot hanno ottenuto un ottimo risultato, sia nella parte robotica, performance e design, che negli altri campi di valutazione previsti per questa competizione di scienza e robotica, il "progetto innovativo" ed i "Core value"".



