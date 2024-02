Uil, morti e incidenti sul lavoro in continuo aumento in Liguria

"Le decisioni del Governo sulla patente a crediti per la sicurezza sul lavoro nel settore edile non sono assolutamente in linea con quanto avevamo chiesto e intanto i morti sul lavoro continuano ad aumentare, come confermato dai dati Inail. Rispetto allo stesso mese del 2023, la crescita delle denunce di malattie professionali è costante ed è del 31% a livello nazionale e sul territorio non va meglio". Così il commissario straordinario della Uil Liguria Emanuele Ronzoni commenta i dati sugli infortuni sul lavoro a gennaio 2024 pubblicati dall'Inail.

"Governo e enti territoriali devono assumersi davvero delle responsabilità e provare ad attuare riforme efficaci che contrastino questa strage interminabile. - sollecita Ronzoni - Sul tema della sicurezza vogliamo essere coinvolti perché siamo noi che ogni giorno parliamo con lavoratrici e lavoratori.

Riforme da costruire con un vero confronto: parola che sembra essere sconosciuta a questo Governo".



